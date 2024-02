Ο Αντώνης Καλκαβούρας παρακολούθησε με προσοχή και τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια των «ελαφιών» με τον “Ντοκ” Ρίβερς στον πάγκο (ρεκόρ 1-3) και δεν «βλέπει» πως το Μιλγουόκι θα πάει μακριά με την «αεράμυνα» που παίζουν οι Λίλαρντ και Μπίσλι.

Στα ομαδικά αθλήματα, οι αλλαγές προπονητή τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από μία δυναμική αντίδραση στο αγωνιστικό μέρος.

Θέλετε γιατί η αλληλεπίδραση από την φθορά της παλιάς στην φρεσκάδα της νέας «φωνής» από τον πάγκο, προκαλεί μία φυσιολογική ανανέωση των μπασκετικών κυττάρων και αλλάζει το κλίμα στο αγωνιστικό τμήμα;

Θέλετε γιατί, συνήθως και εντελώς ξαφνικά, οι περισσότεροι παίκτες μπαίνουν στην διαδικασία ενός πολύ έντονου step up;

Και για να επιβεβαιώσουν ότι ο προπονητής που «οδήγησαν» στην πόρτα της εξόδου (στο ΝΒΑ, έτσι φεύγουν οι προπονητές μεσούσης της περιόδου) ήταν η αιτία που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, αλλά και για να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό και να κερδίσουν, από τις πρώτες μέρες, την εμπιστοσύνη του νέου «αφεντικού» τους!

Κάπως έτσι εξηγούνται οι εντυπωσιακές εμφανίσεις αλλά και κάποια μη αναμενόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν και τα οποία εμπίπτουν στην λογική και την λειτουργία του «άγραφου νόμου», ο οποίος «θέλει» την ομάδα που προσλαμβάνει νέο τεχνικό, να «υποβάλλεται» σε ένα θετικό ηλεκτροσόκ, που έστω και πρόσκαιρα φέρνει νίκες και βελτιώνει αισθητά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Πολλώ δε μάλλον, όταν έχουμε να κάνουμε με μία ομάδα σαν τα «ελάφια», τα οποία αποφάσισαν να απομακρύνουν τον “rookie” coach που προσέλαβαν το καλοκαίρι αντί του πρωταθλητή, Μπαντ Μπουντενχόλτζερ (με την έγκριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο) κι ενώ βρίσκονταν στην 2η θέση της Ανατολής, έχοντας το 3ο καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος (30 νίκες και 13 ήττες)! Με τον αστερίσκο του αρκετά ευνοϊκού προγράμματος...

Η επίσημη δικαιολογία που επικοινώνησε προς τον Τύπο, ο general manager των Μπακς, ήταν ότι το trade του Λίλαρντ άλλαξε εντελώς ξαφνικά (λίγες μέρες πριν την έναρξη του training camp) την προοπτική του οργανισμού για την τρέχουσα σεζόν…

Mε αποτέλεσμα στο μέσο της διαδρομής, να συνειδητοποιήσουν όλοι στο front office ότι o Έϊντριαν Γκρίφιν, ήταν μεν καλός για να γίνει πρώτος (ήταν επί 15 χρόνια assistant coach), αλλά ταυτόχρονα και αρκετά άπειρος για να ηγηθεί μίας ομάδας που στοχεύει στην κατάκτηση του τίτλου!

Κάπως έτσι και μάλιστα μετ’ επαίνων, ο 49χρονος coach χαιρέτησε το Μιλγουόκι και στην θέση του προσελήφθη ο 62χρονος πολύπειρος τεχνικός και πρωταθλητής με τους Σέλτικς (2008), Γκλεν “Ντοκ” Ρίβερς, ο οποίος μέχρι πρότινος ανήκε στο team των τηλεσχολιαστών του ESPN!

Όλα τα παραπάνω στην ουσία συνιστούν το επικάλυμμα των όσων συνέβησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο στρατηγείο των «ελαφιών». Το «ζουμί» της υπόθεσης βρίσκεται στο ρίσκο που πήρε ο Τζον Χορστ, όταν πάτησε το κουμπί για να έρθει στο Μιλγουόκι ο “Dame Time” (ποιος ήταν ο Γκρίφιν και ποιο ήταν το προπονητικό του status για να του πει «όχι») κι επέλεξε την δημιουργία μίας ομάδας, που θα κάνει πρωταθλητισμό, πηγαίνοντας με την «μπασκετική όπισθεν»!

Δηλαδή, σκοράροντας περισσότερους πόντους μπροστά απ’ όσους θα δέχεται πίσω! Κι όλα αυτά με έναν coach, που σε όλη την διάρκεια της διαδρομής του σαν βοηθός, είχε την φήμη και τον τίτλο του “defensive specialist”!

Προ της άφιξης του Λίλαρντ, μάλιστα (η οποία έστειλε στην Βοστόνη τον κορυφαίο, ίσως, αμυντικό point guard του ΝΒΑ, Τζρου Χόλιντεϊ), οι Μπακς είχαν αποκτήσει έναν ακόμη shooting guard (Μαλίκ Μπίσλι), που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την άμυνα, οπότε όπως καταλαβαίνετε η βασική τους πεντάδα «έμπαζε από παντού»!

Με τους Λίλαρντ, Μπίσλι και Μίντλετον να παίζουν άμυνα με τα μάτια, η αμυντική λειτουργία της ομάδας βασιζόταν στην υπερπροσπάθεια και στην διαρκή κίνηση του Αντετοκούνμπο και του Λόπεζ (λόγω των συνεχόμενων περιστροφών), με αποτέλεσμα και οι δύο να βγαίνουν αρκετές φορές εκτός ρακέτας και αυτό να κοστίζει ακριβά σε ριμπάουντ και πόντους μέσα στο «ζωγραφιστό».

Με αυτά και με εκείνα, κάποια στιγμή τα «ελάφια» έφτασαν να πέσουν ακόμη και κάτω από την 25η θέση σε μέσο παθητικό και στην συλλογή των «σκουπιδιών», ενώ την ίδια ώρα είχαν την 2η καλύτερη επίθεση της λίγκας (μ.ο. 123,7π.). Μεγαλύτερη απόδειξη της αμυντικής τους ανεπάρκειας, δε, από τις τέσσερις ήττες (σε πέντε εφετινούς αγώνες) που γνώρισαν φέτος από την πιο παραγωγική ομάδα (Ιντιάνα Πέισερς) στο εφετινό ΝΒΑ, ίσως να μην υπάρχει!

Όταν, λοιπόν, οι βασικοί guards δεν παίζουν άμυνα, το μπάσκετ που παίζει η ομάδα δεν θέλγει, η γκρίνια μεγαλώνει και η κριτική κορυφώνεται, συνήθως φεύγει αυτός που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να διαχειριστεί το πρόβλημα (προπονητής)! Και όχι αυτός που το προκάλεσε (general manager) κι εκείνος που το συντηρεί (παίκτες)...

Οι βαθιά μυημένοι των τεκταινόμενων στον «μαγικό κόσμο» του αθλήματος, γνωρίζουν καλά ότι ο καιρός που ο “Ντοκ” ήταν ένας άκρως επιδραστικός προπονητής, έχει περάσει ανεπιστρεπτί! Για την ακρίβεια μετά την ανάδειξή του σε κορυφαίο προπονητή της χρονιάς (το 2000 όταν ήταν στο Ορλάντο) και την πετυχημένη 9ετία στον πάγκο των Σέλτικς (2004-2013), η οποία επισφραγίστηκε με το πρωτάθλημα του 2008 απέναντι στους Λέικερς του Κόμπι και του Γκασόλ, ο βετεράνος All Star point guard, εξαργύρωσε το πρώτο μισό της θητείας του με δύο πολυετή και παχυλά συμβόλαια με τους Κλίπερς (2013-2020) και τους Σίξερς (2020-2023), χωρίς να πετύχει τίποτε το σπουδαίο.

