Ο Τζόελ Εμπίντ θα υποβληθεί σε επέμβαση εξαιτίας του προβλήματος στον μηνίσκο του.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στην Αμερική, ο Τζόελ Εμπίντ τελικά θα περάσει την πόρτα χειρουργείο με σκοπό να κάνει επέμβαση ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο σταρ των Φιλαδέλφεια Σίξερς έχει θέμα στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου και όπως όλα δείχνουν, ο ίδιος και η ομάδα επέλεξαν να μην κάνουν απλή αποθεραπεία, με το διάστημα παραμονής του εκτός της αγωνιστικής δράσης να είναι ακόμη άγνωστο.

Τη φετινή σεζόν ο Εμπίντ έχει κατά μέσο όρο 35,3 πόντους με 11,3 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 1,8 μπλοκ ενώ στα 14 ματς όπου δεν έχει αγωνιστεί, η ομάδα του έχει 10 ήττες.

76ers’ Joel Embiid will have a corrective procedure this week to address an injury to the lateral meniscus in his left knee, team says. Sources say Embiid’s surgery will address a displaced flap of the meniscus and he will be sidelined for extended period of time.