Οι Τζοέλ Εμπίντ σκέφτεται πολύ σοβαρά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για το πρόβλημα με τον μηνίσκο του.

Ο σταρ των Φιλαδέλφεια Σίξερς και MVP της περασμένης σεζόν, Τζόελ Εμπίντ, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζει εδώ και μερικό καιρό πρόβλημα τραυματισμού το οποίο τον κρατά μακριά από τα παρκέ.

Πιο συγκεκριμένα, ο 29χρονος μπασκετμπολίστας έχει θέμα με τον μηνίσκο του αριστερού γονάτου του ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική, τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του σκέφτονται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της χειρουργικής επέμβασης, αντί της απλής αποθεραπείας. Η απόφαση αναμένεται να βγει μέσα στις επόμενες ημέρες και τον χρόνο που ο Εμπίντ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης να απειλείται πως θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος.

