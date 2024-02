Ο Τζοέλ Εμπίντ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο μηνίσκο και οι Σίξερς αγωνιούν.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Σίξερς παρά τη νίκη τους κόντρα στους Τζαζ με την 51άρα του Μάξεϊ. Τελικά το πρόβλημα του ηγέτη Τζοέλ Εμπίντ είναι στον μηνίσκο στο αριστερό γόνατο, κάτι που φυσικά δεν θα του επιτρέψει να παίξει ούτε στο ματς με τους Νετς.

Μένει να δούμε τελικά πότε θα επιστρέψει ο Καμερουνέζος και αν θα χρειαστεί κάποια επέμβαση, η οποία μπορεί να του στερήσει και τη συμμετοχή του από την συνέχεια της regular season. Ακόμα όλα παίζονται.

Πάντως πλέον η διεκδίκηση για το MVP, δυσκολεύει, αφού για να το πάρει κάποιος, θα πρέπει να έχει παιξει τουλάχιστον 65 ματς. Αυτή τη στιγμή ο Εμπίντ έχει παίξει σε 34 ματς.

Eίχε τραυματιστεί στο γόνατο στο ματς με τους Γουόριορς, μετά τη «μάχη» εδάφους-εδάφους με τον Κουμίνγκα, οποίος έπεσε πάνω στο γόνατο του.



Joel Embiid is down in serious pain…Hope he is OK. 🙏



pic.twitter.com/hXwILLiuhT