Στο Μέμφις θα συνεχίσει ο Ολαντίπο, ενώ ο Άνταμς πήγε στους Ρόκετς.

Ανταλλαγή είχαμε στο ΝΒΑ. Οι Γκρίζλις έκαναν δικό τους τον Βίκτορ Ολαντίπο και τρία picks δευτέρου γύρου για να δώσουν τον Στίβεν Άνταμς. Με αυτόν τον τρόπο οι αρκούδες γλίτωσαν 12.4 εκατ. δολάρια από το salary cap για την νέα σεζόν, αφού ο Νεοζηλανδός σέντερ δεν θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της τωρινής αγωνιστικής περιόδου λόγω τραυματισμού.

Το Χιούστον βρήκε έναν έμπειρο ψηλό που θα αποτελεί τον αναπληρωματικό του Αλπερέν Σενγκούν και θα δώσει πράγματα με την εμπειρία του και την σκληράδα του, ενώ το Μέμφις απέκτησε έναν περιφερειακό για να βοηθήσει στο rotation στο Μέμφις τώρα που θα λείψει και ο Μοράντ μέχρι το τέλος της σεζόν.

