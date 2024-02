Πέρκινς: «Αν ήμουν Σίξερς, θα... πάρκαρα Εμπίντ μέχρι το τέλος της σεζόν» (vid)

O Kέντρικ Πέρκινς τοποθετήθηκε στο θέμα Εμπίντ που... αγχώνει τους Σίξερς.

Σε αναμμένα κάρβουνα είναι οι Σίξερς με την κατάσταση του Τζοέλ Εμπίντ. Ο Καμερουνέζος σέντερ θα χάσει την αναμέτρηση των Σίξερς στη Γιούτα. Οι Σίξερς ενημέρωσαν ότι ο Εμπίντ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Τζαζ, ενώ τόνισαν πως ο ηγέτης τους θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για να διευκρινιστεί το διάστημα απουσίας του.

Πάντως... φωτιά σε αυτό το θέμα έρχεται να βάλει ο πρώην πρωταθλητής με τους Σέλτικς και νυν αναλυτής του ΝΒΑ, Κέντρικ Πέρκινς. Ο Big Perk τόνισε πως αν ήταν στη θέση της Φιλαδέλφεια, δεν θα έβαζε τον Εμπίντ να ξαναπαίξει φέτος.

«Αν ήμουν Σίξερς, θα... πάρκαρα τον Εμπίντ μέχρι το τέλος της σεζόν», ήταν τα λόγια του. Μένει να δούμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα του Εμπίντ.

Kendrick Perkins: "If I'm the 76ers, I'd shut Joel Embiid down for this season.”



Michael Wilbon: “You mean the rest of the regular season?”



Kendrick Perkins: “The rest of the year.”



(h/t @ClutchPoints)



pic.twitter.com/i7IbZDWNyU