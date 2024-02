Οι Μέμφις Γκρίζλις θα αποσύρουν τη φανέλα του Μαρκ Γκασόλ πριν το ματς κόντρα στους Σίξερς.

Ο Μαρκ Γκασόλ ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, μετά από μία πολύ μεγάλη καριέρα τόσο στην εθνική ομάδα της Ισπανίας όσο και στο NBA.

Η ομάδα στην οποία πέρασε τα πρώτα 11 χρόνια της θητείας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Μέμφις Γκρίζλις, ανακοίνωσαν ότι θα αποσύρουν τη φανέλα του Ισπανού σέντερ με το νούμερο 33, στις 6 Απριλίου, πριν την αναμέτρηση με αντίπαλο τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

