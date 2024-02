Οι Φιλαντέλφια 76ερς θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα για να διαπιστώσουν τον τραυματισμό του Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Τζοέλ Εμπίντ θα χάσει την αναμέτρηση των Σίξερς στη Γιούτα. Με τον Καμερουνέζο σέντερ και εν ενεργεία MVP να ταξιδεύει πίσω στη Φιλαντέλφια.

Οι Σίξερς ενημέρωσαν ότι ο Εμπίντ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Τζαζ, κάτι που ήταν αναμενόμενο και εξήγησαν πως μόλις ο Εμπίντ υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, τότε θα καθορίσουν και τον τραυματισμό, αλλά και το διάστημα της απουσίας του.

Ο σταρ των Σίξερς τραυματίστηκε στο γόνατο στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ήδη τη φετινή σεζόν έχει χάσει αγώνες για διάφορα προβλήματα τραυματισμών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας, Νικ Νερς το νέο πρόβλημα, δεν σχετίζεται με τις ενοχλήσεις που ένιωθε πριν από μερικές ημέρες ο παίκτης.

