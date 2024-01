To NBA και η Ένωση Παικτών ήλθαν σε συμφωνία προκειμένου το Draft να διεξάγεται πλέον σε δυο μέρες, μοιράζοντας τη διαδικασία μεταξύ α' και β' γύρου.

Η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά τη διαδικασία διεξαγωγής του NBA Draft που μέχρι πρότινος αποτελούσε ένα ενιαίο event.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, η λίγκα και η Ένωση Παικτών ήλθαν σε συμφωνία ώστε να διεξάγεται σε δυο μέρες.

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο α' γύρος θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου στο Barclays Center του Μπρούκλιν, ενώ ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί την επομένη, 27 Ιουνίου, στα ESPN's Seaport District studios, στο Μανχάταν.

Παράλληλα, θα αλλάξει και ο επιτρεπόμενος χρόνος επιλογής ανάμεσα στα draft picks β' γύρου από τα 2 στα 4 λεπτά.

