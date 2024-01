Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον πιθανότατα θα επιστρέψει στο ματς των Πέισερς με τους Σέλτικς.

Οι Πέισερς αναγκάστηκαν να παίξουν στα 10 από τα 11 τελευταία ματς τους δίχως τον ηγέτη τους, τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον. Όμως σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, υπάρχει αισιοδοξία πως ο σταρ της Ιντιάνα θα επιστρέψει στην αναμέτρηση με τους Σέλτικς τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο Χαλιμπέρτον θα είναι βασικός στο All Star Game με την ομάδα της Ανατολής, μετρώντας 23.6 πόντους και 12.6 ασίστ κατά μέσο όρο (κορυφαίος πασέρ της λίγκας). Οι Πέισερς βρίσκονται στο 27-20 και μετρούν 3 σερί νίκες.

Η Ιντιάνα είναι ίσως η πιο fun to watch ομάδα του ΝΒΑ, με τον Χαλιμπέρτον να είναι ο υπεύθυνος για αυτό που παρουσιάζει η ομάδα του φέτος.

ESPN story on the optimism Pacers star Tyrese Haliburton will return vs. Celtics on Tuesday https://t.co/D1GmweIejt