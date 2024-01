Ο Ντοκ Ρίβερς δεν έχει προσληφθεί επίσημα από τους Μιλγουόκι Μπακς, αυτό δεν τον εμποδίζει να «χτίζει» το επιτελείο του στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντοκ Ρίβερς έχει αναλάβει ανεπίσημα (ακόμα) τα ηνία των Μιλγουόκι Μπακς, μετά την απόλυση του Έιντριαν Γκρίφιν. Και στην προσπάθεια για να οδηγήσει τους Μπακς στο επόμενο βήμα (αφού το ρεκόρ της ομάδας ήταν θετικό και την τοποθετούσε στη 2η θέση της Ανατολής) επιλέγει ένα δυνατό επιτελείο.

Στο πλευρό του Ρίβερς, πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008, θα βρεθούν ο Ντέιβ Γιέργκερ, προπονητής σε Μέμφις Γκρίζλις (147-99 το ρεκόρ του) και Σακραμέντο Κινγκς (98-148), αλλά και ο Ρεξ Καλαμιάν, ο οποίος είχε ρόλο σκάουτ στους Μπρούκλιν Νετς.

Ο Ρίβερς αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, το συμβόλαιό του θα κοστίζει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 3.5 χρόνια. Ενώ για το αποψινό ματς απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς ξανά στον πάγκο θα είναι ο Τζο Προύντι.

Former Grizzlies and Kings head coach Dave Joerger is finalizing a deal to join Doc Rivers’ Milwaukee Bucks coaching staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/Hb8d5kN4tu