Ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι με ανάρτηση του έκανε γνωστό πως ο Ντοκ Ρίβερς θα είναι ο νέος προπονητής των Μπακς.

Από τη στιγμή που ο Έιντριαν Γκρίφιν αποτέλεσε παρελθόν από τους Μπακς, ο Ντοκ Ρίβερς παρουσιαζόταν ως το φαβορί για να τον αντικαταστήσει σύμφωνα με τα αμερικανά δημοσιεύματα που ωστόσο δεν μιλούσαν για 100% συμφωνία.

Και σήμερα ήρθε ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι με ανάρτηση του για να... τελειώσει το θέμα, με τον Ρίβερς να γίνεται ο νέος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ στην προσπάθεια τους να πάρουν τον τίτλο. Οι δύο πλευρές έφτασαν συμφωνία και αναμένονται οι ανακοινώσεις.

Tα... ελάφια με αυτόν τον τρόπο, κάνουν δικό τους τον προπονητή που στόχευαν το τελευταίο 24ώρο. Ο Ρίβερς έχει να επιδείξει το πρωτάθλημα του 2008 με τους Σέλτικς των Πιρς-Γκαρνέτ-Άλεν, ενώ στο παρελθόν έχει κάτσει στον πάγκο των Μάτζικ, της Βοστώνης, των Κλίπερς και των Σίξερς. Το 2000 είχε πάρει το βραβείο του προπονητή της σεζόν στην πρώτη του χρονιά στο Ορλάντο.

