Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα παίξει για 20η φορά σε All Star Game γράφοντας ιστορία.

Ακόμα ένα παράσημο πρόσθεσε ο ΛεΜπρόν Τζείμς στην σπουδαία καριέρα του. Ο Βασιλιάς θα είναι ο αρχηγός της Δύσης στο All Star Game της Ιντιανάπολις, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο captain της Ανατολής.

Με αυτόν τον τρόπο ο σταρ των Λέικερς θα βρεθεί για 20η φορά στην καριέρα του σε All Star Game και θα γράψει ιστορία. Θα φτάσει τις 20 συμμετοχές στην γιορτή των κορυφαίων και θα ξεπεράσει τον Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Δεν σταματά ο αγέραστος ΛεΜπρόν Τζείμς και δείχνει λυσσασμένος για νέες... περιπέτειες και νέα ρεκόρ, έχοντας πατήσει πια τα 39 του χρόνια. Μοναδικός στο είδος του ο ηγέτης των λιμνάνθρωπων.

LeBron passes Kareem Abdul-Jabbar for the most ASG appearances (20) in NBA history 👑 🔥 pic.twitter.com/6vH4hFPrHT