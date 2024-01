Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν θα έχουν στη διάθεσή τους για τα επόμενα 25 ματς τον Τρίσταν Τόμπσον, ο οποίο έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το NBA ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό για την απόφασή του να βγάλει εκτός δράσης για διάστημα 25 αγωνιστικών, τον Τρίσταν Τόμπσον των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο λόγος που ο 32χρονος ψηλός και πρώην πρωταθλητής του NBA το 2015 με τους Καβαλίερς, είναι η χρήση ουσιών των οποίων ο συνδυασμός βοηθάει στην αύξηση της μυικής μάζας, οι οποίες όμως βρίσκονται στη λίστα των απαγορευμένων.

Επειδή ο ίδιος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, αυτή η ποινή θα του στοιχίσει γύρω στα 615.000 δολάρια. Τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 3,8 πόντους ενώ παράλληλα μάζευε 3,9 ριμπάουντ και μοίραζε 1,1 ασίστ σε 12,4 λεπτά εντός παρκέ.

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/oqNXP7Zvak