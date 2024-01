Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, συμφώνησε για επίθεση τρίτου βαθμού και παρενόχληση δεύτερου.

Σε μία υπόθεση που είχε ταράξει για τα καλά τα... νερά στο NBA και τους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Πόρτερ που κατηγορείται για ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του, φέρεται να συμφώνησε σε δικαστικό διακανονισμό, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένοχος.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε γκαρντ της ομάδας από το Τέξας που συνελήφθη πριν μερικούς μήνες για τις πράξης βίας του επί της πρώην συντρόφου του και παίκτρια του WNBA, Κίσρε Γκόντρεζικ, από τις οποίες προκλήθηκαν κόψιμο στο μάτι και μώλωπες, σύμφωνα με τους δικηγόρους του έχει επέλθει σε συμφωνία με το δικαστήριο του Μαχνάταν.

Upon successful completion of the program after a year, Porter Jr. will be allowed to withdraw the plea to assault, according to his lawyers. https://t.co/vLXdhT0MrY