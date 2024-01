Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον θα χάσει εξαιτίας τραυματισμού σίγουρα τα επόμενα 3 ματς ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Ένας από τους καλύτερους παίκτες της τρέχουσας περιόδου στο NBA και βασικός σταρ των Ιντιάνα Πέισερς, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, αναμένεται να χάσει τουλάχιστον τα τρία επόμενα ματς καθώς έχει τραυματιστεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο 23χρονος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντά του και σύμφωνα με τα λεγόμενα του προπονητή του, θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 3 αναμετρήσεις, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο για μεγαλύτερη σε διάρκεια απουσία καθώς η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο 23,6 πόντους με 12,6 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ σε 33,4 λεπτά εντός παρκέ.

