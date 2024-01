Χαλιμπέρτον: Ο νέος Point God του ΝΒΑ κοιτάζει στα μάτια Νας και Πολ

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον συνεχίζει τα... όργια, βάζοντας το όνομα του δίπλα σε Στιβ Νας και Κρις Πολ.

Οι Πέισερς έχουν βάλει ψηλά τον πήχη την σεζόν που διανύουμε και το έδειξαν ξανά με την απόκτηση του Πασκάλ Σιάκαμ. Πάντως ο άνθρωπος που κάνει τα πράγματα να κινούνται στην Ιντιάνα και αποτελεί τον πιο κομβικό παίκτη της ομάδας είναι ο φοβερός και τρομερός Ταϊρίς Χαλιμπέρτον. Πάει για βασικός στο All Star Game, ενώ οι εμφανίσεις του με τη φανέλα των Πέισερς είναι συνεχώς αντικείμενο συζήτησης. Φοβερός floor general.

Kόντρα στους Μπλέιζερς ο Χαλιμπέρτον είχε 21 πόντους, 17 ασίστ και κανένα λάθος. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 6 ματς στην καριέρα του με 20+ πόντος, 15+ ασίστ και 0 λάθη. Είναι στην κορυφή της λίστας στις 40 τελευταίες σεζόν, αφού οι Στιβ Νας και Κρις Πολ έχουν από 3 τέτοια ματς. Και κανείς άλλος δεν έχει πάνω από δύο.

Ο Χαλιμπέρτον ήρθε για να μείνει, κουβαλώντας σε πολλά ματς τους Πέισερς. Έχουν 24-18 ρεκόρ και είναι έβδομοι στην Ανατολή.

