Ο Ντεζούντε Μάρεϊ αποτελεί στόχο αλλά όχι τον μοναδικό για τους Μιλγουόκι Μπακς που ψάχνουν τρόπο να ενισχυθούν στην περίμετρο.

Η λογική έλεγε ότι οι Μπακς θα προχωρήσουν σε μία κίνηση στην περιφέρειά τους μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος των trade και αυτό φαίνεται πως συμβαίνει. Ήδη έχει κυκλοφορήσει η φήμη για τον Ντεζούντε Μάρεϊ, τον οποίο βέβαια θέλουν αρκετές ομάδες στο NBA, με τους Μπακς να αποτελούν μία εξ αυτών.

Και πώς να γίνει άλλωστε διαφορετικά αφού το Μιλγουόκι χρειάζεται ένα έξτρα κορμί που να μπορεί να πιέζει την μπάλα στην περίμετρο, αφού μετά το trade του Χόλιντεϊ για τον Λιλαρντ, αυτό το κομμάτι λείπει.

Ωστόσο οι Μπακς αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο και για άλλους παίκτες που ενδέχεται να βοηθήσουν σε αυτόν τον σκοπό, όπως αποκαλύπτει και ο Τζέικ Γουάιενμπαχ. Τόσο ο Άλεξ Καρούσο, όσο και ο Μπρους Μπράουν αποτελούν παίκτες για τους οποίους οι Μπακς έχουν... ψαχτεί, εκφράζοντας ενδιαφέρον για ενδεχόμενο break.

Ο Ρόις Ο'Νίλ και ο Ματίας Τάιμπουλ είναι ακόμα δύο που υπάρχουν μεν στο στόχαστρο αλλά βρίσκονται πιο πίσω στη λίστα.

In addition to Dejounte Murray, the Bucks should be expressing profound interest in guards Alex Caruso and Bruce Brown.



Royce O’Neale and Matisse Thybulle are other names to monitor. Milwaukee is clearly targeting a defensive-minded wing to upgrade on the perimeter.