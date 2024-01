O Tζέιμς Χάρντεν φαίνεται πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στους Κλίπερς.

Οι Κλίπερς εντυπωσιάζουν τον τελευταίο καιρό, με την τριάδα Λέοναρντ, Τζόρτζ και Χάρντεν να έχει αναλάβει δράση και να οδηγέι εκ του ασφαλούς την ομάδα του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τον Insider του ΝΒΑ, Κρις Χέινς, ο Μούσιας βλέπει το μάλλον του στους Κλίπερς και θέλει να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα του LA.

Φέτος ο Χάρντεν μετρά 16.9 πόντους, 8.4 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ κατά μέσο, περνώντας μία από τις πιο ώριμες φάσεις της καριέρας και όντας επιδραστικός στην επίθεση των Κλίπερς.

James Harden wants to sign a long-term deal to end his career with the Clippers.



