Η Big 3 των Κλίπερς κάνει εντυπωσιακά πράγματα μετά τα Χριστούγεννα και οδηγει εκ του ασφαλούς την ομάδα του Λος Άντζελες.

Εκεί όπου ψαχνόντουσαν στην αρχή της σεζόν οι Κλίπερς, τον τελευταίο μήνα πετάνε. Από τα Χριστούγεννα και μετά, η Big 3 της ομάδας του Λος Άντζελες το έχει πάρει πάνω της και οι Κλίπερς βρίσκονται στο 26-14 και την 4η θέση της Δύσης, αλλάζοντας την εικόνα τους.

Σε αυτό το διάστημα ο Χάρντεν έχει 16.3 πόντους, 10 ασίστ κατά μέσο όρο με 40% τρίποντα και 89% βολές. Ο Πολ Τζορτζ βρίσκεται στους 26.8 πόντους και τα 5.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 50% σουτ, 46% τρίποντα και 86% βολές. Και τέλος ο Λέοναρντ είναι στους 22 πόντους και τα 6.6 ριμπάουντ, έχοντας 49% τρίποντα παρακαλώ και 52% εντός παιδιάς.

Οι τρεις τους έχουν βρει τους ρόλους τους και αλληλοσυμπληρώνονται καλά, έχοντας και τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να έρχεται από τον πάγκο. Οι Κλίπερς αθόρυβα ανεβαίνουξν συνεχώς και δείχνουν να είναι μια ομάδα που θα παίξει ρόλο στα φετινά play-offs.

