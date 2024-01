Μετά το τέλος του αγώνα Σίξερς-Νάγκετς, ο Τζοέλ Εμπίντ είχε κάτι να πει στον Νίκολα Γιόκιτς.

Μετά την back to back «41άρα» του Τζοέλ Εμπίντ, οι Σίξερς επικράτησαν των Νάγκετς, με τον Καμερουνέζο σέντερ να ψιθυρίζει κάτι στον μεγάλο του αντίπαλο στο παρκέ.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ο Εμπίντ φάνηκε να λέει κάτι στον Σέρβο σέντερ του Ντένβερ και φυσικά όλοι είχαν την απορία: «Τι να του είπε άραγε;» Ο ίδιος έδωσε αμέσως την απάντηση.

«Του είπα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ότι κέρδισε το πρωτάθλημα, ότι είναι η καλύτερη ομάδα και ότι πήρε και τον τίτλο του MVP των τελικών» ήταν τα λόγια του Τζοέλ Εμπίντ στην post game συνέντευξη λίγα λεπτά αργότερα.

«Nothing but respect» που λένε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

"I just told him he's the best player in the league."



