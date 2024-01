Ο Πασκάλ Σιάκαμ δε θέλει να δεσμευτεί με καμία ομάδα, στο ενδεχόμενο επέκτασης και προτιμάει να δοκιμάσει την τύχη του στην αγορά των ελεύθερων.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ είναι το μεγάλο όνομα που περιμένει να μάθει την τύχη του. Αν και ο Καμερουνέζος παίκτης των Τορόντο Ράπτορς προσπαθεί να τη διαμορφώσει, στο μέτρο του επιτρεπτού.

Από την πρώτη στιγμή και ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ο Σιάκαμ έχει εκφράσει την άποψη ότι προτιμάει να μείνει ελεύθερος, παρά να γίνει ανταλλαγή μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, όπου ολοκληρώνεται το περιθώριο για τις ανταλλαγές.

Ήδη αυτή η αιτία χάλασε μία πιθανή μετακίνηση στους Σακραμέντο Κινγκς, με τον Σιάκαμ να αναφέρει σε όλες τις ομάδες που εμπλέκονται σε συζητήσεις πως δεν επιθυμεί να υπογράψει επέκταση. Εκτός αν το κάνει με τους Τορόντο Ράπτορς. Και μετά, προφανώς, γίνει sign and trade.

Στις συζητήσεις επαναλαμβάνει ότι προτιμάει να δοκιμάσει την τύχη του στην αγορά των ελεύθερων, προφανώς για να μεγιστοποιήσει το συμβόλαιό του.

Αυτό σημαίνει ότι αν μία ομάδα τον αποκτήσει άμεσα, κινδυνεύει να τον χάσει χωρίς... τίποτα το καλοκαίρι. Ενώ και οι Ράπτορς, αν δεν επιτύχουν το sign and trade

