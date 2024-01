Xωρίς τον ηγέτη τους, Στεφ Κάρι θα παίξουν οι Γουόριορς στο Μιλγουόκι (03:00) κόντρα στους Μπακς.

Όλοι περίμεναν τη μάχη του Στεφ Κάρι με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση των Γουόριορς με τους Μπακς στο Μιλγουόκι, αλλά δεν θα τη δουν. Οι... πολεμιστές θα κοντραριστούν με τα ελάφια δίχως τον Στεφ Κάρι, καθώς ο ηγέτης τους θα ξεκουραστεί.

Το Γκόλντεν Στέιτ δεν θα έχει στη διάθεση του και τους Ντρέιμοντ Γκριν, Μούντι, Κρις Πολ και Πέιτον που συνεχίζουν να είναι εκτός. Ωστόσο πλέον χωρίς τον Κάρι είναι... άλλη ομάδα, χάνοντας τον άνθρωπο που κάνει τα πράγματα να κινούνται στα ματς και τους ανεβάζει πολλά επίπεδα.

Τζάμπολ στο ματς στις 03:00, με τους Μπακς να φαντάζουν μεγάλο φαβορι με την απουσία του κορυφαίου σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ.

