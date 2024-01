Οι Σικάγο Μπουλς θα τιμήσουν το ένδοξο παρελθόν του, στο ημίχρονο του αγώνα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ωστόσο δύο θρυλικά κομμάτια αναμένεται να μη βρίσκονται εκεί.

Ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Σκότι Πίπεν επέλεξαν να μην παραβρεθούν στο gala προς τιμή των έξι φορές πρωταθλητών του NBA, της ομάδας των Σικάγο Μπουλς που καταδυνάστευσε το NBA τη δεκαετία του '90.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ημίχρονο της αναμέτρησης των Μπουλς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (τζάμπολ στις 03:00), ωστόσο στα... προεόρτια, στο gala που έγινε, οι δύο παίκτες δεν έδωσαν το παρών!

Δίνοντας με αυτόν τον τρόπο συνέχεια στην κόντρα που έχει προκύψει μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ Last Dance και του βιβλίου που κυκλοφόρησε με την αυτοβιογραφία του Πίπεν.

Συνολικά 13 παίκτες θα δώσουν το παρών, ενώ στη λίστα είναι προπονητές και παράγοντες. «Ειλικρινά δεν ξέρω πόση προσπάθεια έγινε», είπε ο ιδιοκτήτης των Μπουλς, Τζέρι Ράινσντορφ και συνέχισε: «Φυσικά θα ήταν καλύτερο να ήταν όλοι εδώ, αλλά γνωρίζαμε ότι δεν θα ήταν δυνατόν. Νομίζω ότι ο Μάικλ έχει μαγνητοσκοπήσει κάτι».

Ο Τζόρνταν και ο Πίπεν είχαν δηλώσει εξ αρχής ότι δεν θα είναι εκεί, ενώ ο Ντένις Ρόντμαν που είχε απαντήσει θετικά, δεν εμφανίστηκε!

