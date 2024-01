Ο Ντεζούντε Μάρεϊ εμπλέκεται με τους Γουόριορς σύμφωνα με ρεπόρτερ των πολεμιστών.

Οι Γουόριορς απογοητεύουν το τελευταίο διάστημα και το ίδιο έγινε και στην ήττα με τους Πέλικανς. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άντονι Σλέιτερ που καλύπτει το ρεπορταζ των πολεμιστών, το Γκόλντεν Στέιτ τσεκάρει την περίπτωση του Ντεζούντε Μάρεϊ.

Ο γκαρντ των Χοκς μπορεί να γίνει διαθέσιμος για ανταλλαγή, αφού τα γεράκια δείχνουν να στρέφονται σε ένα rebuild mode για να χτίσουν για το μέλλον. Πάντως ο Ντεζούντε Μάρεϊ έχει συνδεθεί τα τελευταία 24ώρα και με την πρώην ομάδα του, τους Σπερς.

Οι Χοκς βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 15-21 και δείχνουν αστάθεια κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πάντως το πείραμα της συνύπαρξης του Γιανγκ με τον Μάρεϊ δείχνει να μην... κολλάει και τόσο. Φάνηκε και την προηγούμενη σεζόν.

Dejounte Murray is a name to monitor for the Golden State Warriors, per @anthonyVslater



