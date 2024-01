Οι Σπερς σκέφτονται την επιστροφή του Ντεζούντε Μάρεϊ των Χοκς.

Από το κακό στο χειρότερο πάνε οι Σπερς που μετρούν 30 ήττες και 5 νίκες. Το Σαν Αντόνιο είναι μια από τις χειρότερες ομάδες της σεζόν και έχουν πολλά θέματα. Το hype του Γουεμπανιάμα έφερε ενθουσιασμό στο ξεκίνημα που το Σαν Αντόνιο πάλεψε αρκετά ματς, αλλά στη συνέχεια το πράγμα άλλαξε.

Οι Σπερς ψάχνουν τρόπο να ενισχυθούν και σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ενδιαφέρονται για τον Ντεζούντε Μάρεϊ, ο οποίος από το 2016 μέχρι το 2022 αγωνιζόταν στο Σαν Αντόνιο. Φέτος ο Μάρεϊ μετρά 20.9 πόντους, 5 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Ατλάντα Χοκς.

Αυτή τη στιγμή κορυφαίος γκαρντ των Σπερς είναι ο Ντέβιν Βασέλ, αλλά δεν μπορεί να κουβαλήσει σαν ηγέτης την ομάδα, ενώ ο εντυπωσιακός Γουεμπανιάμα βρίσκεται στην πρώτη σεζόν του.

The San Antonio Spurs are interested in Dejounte Murray, per @ShamsCharania



(Via @RunItBackFDTV ) pic.twitter.com/P7WDEX8MvW