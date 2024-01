Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είναι συνδεδεμένος με τον Μπεν ΜάκΛεμορ και αυτός αποτελεί τον λόγο που παίζει καλά στους Σακραμέντο Κινγκς.

Πώς μπορεί να εμπλέκεται ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μπεν ΜάκΛεμορ με ένα «διπλό» των Πέλικανς στην έδρα των Κιγνκς; Μέσω του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ. Ο γκαρντ της Νέας Ορλεάνης πραγματοποίησε μια τρομακτική εμφάνιση από την περίμετρο, όπου και μέτρησε 7/10 τρίποντα.

Ο ίδιος εξήγησε τον λόγο που παίζει καλά πάντοτε στο Σακραμέντο και εκεί έρχεται ο ΜάκΛεμορ. Ο παίκτης της Μπρεογκάν, πλέον, είχε επιλεγεί στο Νο7 του Draft το 2013 από τους Κινγκς, στους οποίους έμεινε ως το 2017. Τότε οι Κινγκς επέλεξαν τον ΜάκΛεμορ αντί για τον ΜακΚόλουμ και εκείνος κάθε φορά που τους βλέπει... οργιάζει.

We'll let CJ explain why he enjoys playing in Sacramento 😂 pic.twitter.com/Ul2xtbJifq