Το trash talk του Ρούντι Γκομπέρ γύρισε μπούμερανγκ όπως ανέφερε ο Λούκα Ντόντσιτς μετά την επικράτηση των Μάβερικς επί των Τίμπεργουλβς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε για άλλη μια φορά στις πλάτες του το Ντάλας. Οι Μάβερικς επικράτησαν των Τίμπεργουλβς με τον Σλοβένο να κάνει τη μισή δουλειά, αφήνοντας την άλλη μισή στον Ίρβινγκ.

Μετά το φινάλε μάλιστα έριξε και τη... σπόντα του για τον Ρούντι Γκομπέρ. Ο Γάλλος αποδείχθηκε trash talker κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, προσπαθώντας να εκνευρίσει τον Ντόντσιτς.

Εκείνος φαίνεται πως δεν του έδωσε σημασία, κάνοντας ό,τι ακριβώς συνηθίζει. Και απάντησε στη συνέντευξη Τύπου πως «αυτά τα πράγματα επιστρέφουν πίσω όταν τα ξεκινάς» αναφερόμενος σε εκείνον. Φυσικά μετά από τέτοια εμφάνιση με 34 πόντους, ο Ντόντσιτς μπορούσε να πει ό,τι θέλει προκειμένου να απαντήσει όσα του είπε ο Γκομπέρ.

Luka Dončić on Rudy Gobert talking trash to him:



“When you start that, you know, it comes back to you.” pic.twitter.com/7VWZXRX408