Ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Κρις Πολ, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχτηκαν τους... ουραγούς του φετινού πρωταθλήματος του NBA, Ντιτρόιτ Πίστονς και δυσκολεύτηκαν αρκετά, με τον Στέφεν Κάρι να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με 113-109.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Στιβ Κερ είδε τον γκαρντ του, Κρις Πολ να αποχωρεί έχοντας χτυπήσει το χέρι. Πόνος ο οποίος αποδείχτηκε τελικά κάταγμα το οποίο θα τον ωθήσει να υποβληθεί σε χειρουργική παρέμβαση.

Τη φετινή σεζόν ο 38χρονος παίκτης των Γουόριορς έχει από 9 πόντους ενώ παράλληλα μαζέυει 2,7 ριμπάουντ και μοιράζει 7,3 ασίστ σε 28 λεπτά εντός παρκέ, κατά μέσο ορό ανά αγώνα.

