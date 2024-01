Ο κόσμος των Ράπτορς καλωσόρισε τους Μπάρετ και Κουίκλι στην ομάδα.

Πριν τρεις μέρες οι Τορόντο Ράπτορς και οι Νιου Γιορκ Νικς προχώρησαν σε ανταλλαγή, με τον Οου Τζι Ανουνόμπι να πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και την αντίθεση διαδρομή να κάνουν οι Αρ Τζέι Μπάρετ και Ιμάνουελ Κουίκλι!

Μπάρετ και Κουίκλι έπαιξαν για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό του Τορόντο ως παίκτες των Ράπτορς και ο κόσμος τους αποθέωσε στην παρουσίαση τους. Φυσικά λίγο παραπάνω οι φίλαθλοι έκαναν θόρυβο για τον Μπάρετ, αφού είναι και Καναδός, παίζοντας για την εθνική ομάδα της χώρας. Για την ιστορία, οι Ράπτορς επικράτησαν των Καβς.

Δείτε την υποδοχή που περίμενε τους δύο πρώην παίκτες των Νικς στο Τορόντο

RJ Barrett and Immanuel Quickley get warm welcome in the 6 🇨🇦👏 pic.twitter.com/QbJ6ImxdUg