Πρόεδρος Ράπτορς για Βεζένκοβ: «Σπουδαίος παίκτης, τον στηρίζουμε με κάθε τρόπο»

Ο πρόεδρος των Τορόντο Ράπτορς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σάσα Βεζένκοβ και ξεκαθάρισε ότι θα παρθεί η καλύτερη απόφαση στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή.

Το όνομα του Σάσα Βεζένκοβ, είναι για ένα ακόμη καλοκαίρι, ένα από τα πιο «hot» στο μεταγραφικό παζάρι. Πριν από μερικές ημέρες, ο ίδιος φαίνεται πως ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα και την ομάδα του Πειραιά, ωστόσο ο ίδιος ανακοινώθηκε από τους Τορόντο Ράπτορς, χωρίς όμως να είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει στο NBA.

Ο πρόεδρος των Τορόντο Ράπτορς, Μασάι Ουτζίρι αναφέρθηκε ξανά για τον πρώην MVP της Euroleague, αυτή τη φορά στο summer league και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 28χρονο φόργουορντ.

«Έχουμε ακόμα αυτή τη συζήτηση. Είχε δύσκολο χρόνο στο NBA την περσινή σεζόν. Προσπαθούμε να το λύσουμε, και να δούμε τι θέλει να κάνει. Η σωστή απόφαση θα παρθεί. Νομίζω ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης, είχε μία δύσκολη σεζόν, αυτά συμβαίνουν. Σπουδαίος σουτέρ. Ό,τι κι αν συμβεί θα πάρουμε το καλύτερο από αυτή την κατάσταση. Τον υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και γνωρίζουμε πού πηγαίνει η ομάδα. Οπότε ελπίζω σύντομα.

Ujiri cont: "I think he's a phenomenal player, had a tough season last season, those things happen, great shooter.. Whatever happens, we're going to make the best out of this situation. We support him in every way and we know where out team is going. Sp hopefully soon."