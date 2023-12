Πληγωμένος έφυγε από το παρκέ ο Νίκολα Γιόκιτς που χάρισε όμως τη νίκη στους Νάγκετς επί των Μπρούκλιν Νετς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς μπορεί να είναι ένας σούπερ σταρ και δις MVP της λίγκας, μπορεί να έκανε τους Νάγκετς πρωταθλητές την περασμένη σεζόν, ωστόσο αρκετές φορές έχει παράπονο πως δεν παίρνει τα σφυρίγματα που του αναλογούν.

Μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει viral αρκετά βίντεο που έχουν ως στόχο να αναδείξουν τις αδικίες σε βάρος του, σε σχέση με τον τρόπο που σφυρίζεται ο περσινός MVP του NBA, Τζοέλ Εμπίντ. Για τον Γιόκιτς το παιχνίδι με τους Νετς ήταν άλλη μία μέρα στη δουλειά, αφού ο Σέρβος άγγιξε το triple double.

Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι πέρασε και εύκολα. Ο Σέρβος σούπερ σταρ μάτωσε στο δεξί του χέρι και το κόψιμο φαίνεται να είναι αρκετά βαθύ. Φυσικά με το αίμα να πηγαίνει σε όλη του τη φανέλα, δε θα αργούσε η στιγμή που οι φαν των Νάγκετς θα έκαναν... viral το στιγμιότυπο.

Βέβαια για το Ντένβερ τα πάντα κύλησαν ομαλά, μιας και η νίκη απέναντι στους Νετς ήρθε έστω και με δυσκολία.

Nikola Jokić with a deep gash, blood all over his jersey, and only shot 4 FREE THROWS ALL GAME‼️ pic.twitter.com/gZ4HQ92tPn