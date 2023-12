Η κατάταξη στο NBA: Πάτησαν γερά στην τετράδα της Δύσης οι Κινγκς

Με ένα άκρως εντυπωσιακό ξεκίνημα στο NBA οι Σακραμέντο Κινγκς έχουν πατήσει στην τετράδα της Δύσης και δεν τους κουνάει τίποτα.

Οι Σακραμέντο Κινγκς πέτυχαν μία ακόμα σπουδαία νίκη στον δρόμο για την... καθιέρωσή τους στη Δύση. Μετά την περσινή τους εκπληκτική πορεία, που όμως σταμάτησε στον πρώτο γύρο των Play-offs, οι Κινγκς έχουν βαλθεί και φέτος να... τρελάνουν κόσμο.

Μπορεί ο Σάσα Βεζένκοβ να μην είχε καλή εμφάνιση κόντρα στους Σανς, αλλά η νίκη παραμένει τεράστια για την ομάδα από το Σακραμέντο, που έχει ρεκόρ 17-10 και βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην τετράδα του πλεονεκτήματος. Οι Γουόριορς προσπαθούν να ανακάμψουν μετά το κακό τους διάστημα φτάνοντας στο 14-14, ενώ στην Ανατολή δεν άλλαξαν πολλά, με τους Σίξερς να παραμένουν πίσω από Σέλτικς και Μπακς.

The East:



The Sixers win, and sit at 3rd seed pic.twitter.com/n7hEZfCryU