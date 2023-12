Ο Στεφ Κάρι έδειξε για άλλη μια φορά κόντρα στους Σέλτικς γιατί είναι ειδικός σε clutch καταστάσεις και παρατάσεις.

Πριν λίγες ώρες ο Κάρι... τρέλαινε κόσμο στη νίκη των Γουόριορς επί των Σέλτικς, σκοτώνοντας τη Βοστώνη στην παράταση με ένα μεγάο τρίποντο σε ματς που τελείωσε στους 33 πόντους και 6/11 τρίποντα, αλλά και 6 ασίστ.

Λίγο μετά ο Σακίλ Ο'Νίλ τον αποθέωσε, βάζοντας τον στην εξίσωση για GOAT: «Αναρωτιέμαι αν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να τον βάζουμε στην κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών (GOAT). Έπαιζα 20 χρόνια μπάσκετ, ποτέ δεν είδα κάποιον σαν εκείνον».

Ο ηγέτης των Γουόριορς φέτος κάνει απίθανα πράγματα σε clutch καταστάσεις και παρατάσεις, οδηγώντας την ομάδα του σε μεγάλες νίκες. Είναι πρώτος σε clutch points, σε clutch καλάθια, σε clutch τρίποντα, σε πόντους στην παράταση, σε τρίποντα στην παράταση, σε τρίποντα στην 4η περίοδο και δεύτερο σε πόντους στην 4η περίοδο.

*Clutch αφοτά την παρουσία ενός παίκτη με 5 ή λιγότερα λεπτά να απομένουν στο παιχνίδι (σε 4η περίοδο ή παράταση) και με τη διαφορά στους 5 πόντους ή λιγότερους.

Steph this season:



— 1st in clutch points

— 1st in clutch buckets

— 1st in clutch threes

— 1st in overtime points

— 1st in overtime threes

— 2nd in 4th quarter points

— 1st in 4th quarter threes https://t.co/NbD8vxXvJu