Οι Χιτ έχουν στη λίστα τους τον Ντόνοβαν Μίτσελ

Ο σταρ του Κλίβελαντ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025 στους Καβς. Τότε υπάρχει player option, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να αποφασίζει αν θα μείνει στην ομάδα. Σύμφωνα πάντως με τα όσα γράφονται τους τελευταίους μήνες στης ΗΠΑ, ο Spida δεν πρόκειται να υπογράψει επέκταση με το Κλίβελαντ.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Μπράιαν Γουίντχορστ οι Χιτ αναμένεται να εκφράσουν ενδιαφέρον για τον Μίτσελ, θέλοντας να ανεβάσουν επίπεδο την περιφέρεια τους στην οποία φυσικά ήδη υπάρχει ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Τάιλερ Χίρο.

Πάντως ο Μίτσελ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν από άποψης σκοραρίσματος με 27.7 πόντους ανά ματς, ενώ έχει 5.6 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ. Σουτάρει με 36.5% στα τρίποντα και 44.8% στα σουτ. Σίγουρα μια τριάδα Χίρο-Μίτσελ-Μπάτλερ θα είχε ενδιαφέρον.

The Miami Heat are expected to have interest in Donovan Mitchell, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/EhTlWinH25