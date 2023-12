Οι Ντένβερ Νάγκετς με τον Νίκολα Γιόκιτς να σημειώνει το 10ο φετινό triple double διέλυσαν τους Μπρούκλιν Νετς με σκορ 124-101.

O Νίκολα Γιόκιτς έγραψε ιστορία. Όχι πως την αποζητά. Αλλά συμβαίνει, όποτε ο Σέρβος σέντερ πατάει το παρκέ. Απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς σημείωσε το 10ο φετινό triple double. Το κάνει για 7η συνεχόμενη σεζόν (με τουλάχιστον 10 3D εμφανίσεις) και έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει κάτι ανάλογο.

