Απέφυγε τα χειρότερα ο Καϊρί Ίρβινγκ που θα λείψει για μικρό χρονικό διάστημα από τις αναμετρήσεις των Μάβερικς μετά τον τραυματισμό του από τον Ντουάιτ Πάουελ.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ ανησύχησε τους Ντάλας Μάβερικς στην πρόσφατη νίκη επί των Μπλέιζερς. Ο σταρ των Μάβερικς παραλίγο να τραυματιστεί μετά από πτώση του Πάουελ πάνω στο πόδι του, αλλά τα μηνύματα είναι καθησυχαστικά.

Ο Ίρβινγκ γλίτωσε τα χειρότερα και ξεκίνησε ήδη αποθεραπεία, με το διάστημα της απουσίας του να μην είναι ακόμα ξεκάθαρο, αλλά δεν αναμένεται να είναι και περισσότερο από 2-3 παιχνίδια.

Το πρόβλημά του είναι στη φτέρνα, αλλά όπως διαβεβαίωσε και ο Σαμς Σαράνια, απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό και θα επιστρέψει σύντομα.

Τη φετινή σεζόν ο Uncle Drew μετράει 23 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ ανά παιχνίδι σε περίπου 32 λεπτά που πατάει παρκέ.

Tests show Dallas Mavericks star Kyrie Irving has a heel contusion, avoiding a substantial injury after teammate Dwight Powell landed on his right leg, sources tell @TheAthletic @Stadium. Irving is beginning treatment on the heel and there is no return timetable yet. pic.twitter.com/8srMIY7KEG