Τα σενάρια για την ανταλλαγή του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν συνεχίζονται.

Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν εκτός Σικάγο. Σύμφωνα με τον Sam Amick, ο... καθηγητής του σουτ μέσης απόστασης προτιμά να γίνει ανταλλαγή σε έναν εκ των Χιτ ή Νικς.

«Όταν φτάσουμε στο θέμα των πιθανών προορισμών, οι Χικ και οι Νικς είναι γνωστό πως είναι οι προτιμήσεις του ΝτεΡόζαν αν φύγει με ανταλλαγή», τονίζει ο δημοσιογράφος.

Φέτος ο ΝτεΡόζαν μετρά 21.3 πόντους 4.6 ασίστ και 3.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Μπουλς. Έχει αγωνιστεί 18 ματς, μένοντας στο παρκέ για 35.2 λεπτά ανά αγώνα.

