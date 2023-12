Ο Τέρενς Ρος αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ.

Όλα τα ωραία κάποτα τελειώνουν και αυτό ισχύει και για τον Τέρενς Ρος. Ο 32χρονος περιφερειακός αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του σύμφωνα με τα όσα είπε στο TRossPodcast.

Πέρυσι μοίρασε τη σεζόν ανάμεσα στους Μάτζικ και τους Σανς. Αφού δεν βρήκε χώρο σε ρόστερ κάποιας ομάδας στο ΝΒΑ, το όνομα του έπαιξε και για την Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτίζαν. Τελικά όμως δεν είχαμε... γαμό.

Στα καλά του χρόνια αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων dunkers στο ΝΒΑ και το 2013 κέρδισε και τον διαγωνισμό καρφωμάτων. Μετράει 733 ματς με τις φανέλες των Ράπτορς, Μάτζικ και Σανς, έχοντας κατά μέσο 11 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ. Φυσικά τα πιο ωραία χρόνια τα έζησε στο Τορόντο, εκεί που άφησε υποσχέσεις για το μέλλον χωρίς όμως τελικά να καταφέρει να κάνει το ξεπέταγμα.

Terrence Ross is officially retiring after over a decade in the NBA, per @TRossPodcast 🫡 pic.twitter.com/flk62HOMz3