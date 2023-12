ο Ζακ ΛαΒίν θα παραμείνει εκτός δράσης για μία εβδομάδα έχοντας πρόβλημα στο πόδι.

Οι Σικάγο Μπουλς θα στερηθούν την παρουσία του Ζακ ΛαΒίν, ο οποίος θα αναγκαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μία εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα ο 28χρονος γκαρντ που μπορεί να προσφέρει βοήθεια και ως φόργουορντ, δεν θα μπορέσει να παίξει για τις επόμενες ημέρες καθώς αντιμετωπίζει θέμα με το δεξί του πόδι, στο οποίο νιώθει κάποιες ενοχλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα χάσει σίγουρα τους αγώνες της ομάδας του με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο ΛαΒίν έχει κατά μέσο όρο 21 πόντους ανά αγώνα ενώ παράλληλα μοιράζει 3,4 ασίστ και μαζεύει 4,9 ριμπάουντ.

Η ενημέρωση των Σικάγο Μπουλς:

Injury Update: Zach LaVine will be sidelined for one week with right foot soreness.