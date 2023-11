Κούζμα: «Δεν μπορούμε να μαρκάρουμε ούτε πινακίδα του STOP»!

Οι Γουίζαρντς διαθέτουν τη χειρότερη άμυνα στο ΝΒΑ και ο Κάιλ Κούζμα σχολίασε με γλαφυρό τρόπο τους 124.8 πόντους που δέχεται ανά ματς η Γουάσινγκτον.

Οι Γουίζαρντς βρίσκονται στη 14η θέση στην Ανατολή με ρεκόρ 3-15, αφήνοντας πίσω τους μόνο τους Ντιτρόιτ Πίστονς (2-16) που μετρούν 15 συνεχόμενες ήττες στη regular season.

Παράλληλα, το ζήτημα σε ό,τι αφορά τη Γουάσινγκτον έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαθέτει τη χειρότερη άμυνα στη λίγκα αφού δέχεται 124.8 πόντους μ.ό. ανά αγώνα!

Έτσι, λοιπόν, ο Κάιλ Κούζμα σχολίασε στο Athletic: «Δεν μπορούμε να μαρκάρουμε ούτε πινακίδα του STOP. Αυτό είναι πραγματικά το θέμα. Αφήνουμε τον οποιονδήποτε να μας κάνει ό,τι θέλει. Οπότε, μέχρι να το αλλάξουμε αυτό, τα αποτελέσματα θα παραμείνουν τα ίδια».

Φέτος ο Κούζμα μετράει 23.4 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ μ.ό.

Kyle Kuzma didn't hold back on the Wizards' defensive issues as they start the season at 3-15 🛑



"We can't guard a stop sign. That's kind of really what it boils down to. We let anybody get whatever they want on us. So, until we change that, then that's probably going to be the… pic.twitter.com/rrFLQiXq8a