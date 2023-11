Aπολαύστε τις καλύτερες στιγμές από το ρεκόρ καριέρας του Βεζένκοβ στο ΝΒΑ.

Μπορεί οι Κινγκς να μην κατάφεραν να επικρατήσουν των Κλίπερς του εντυπωσιακού Λέοναρντ, ωστόσο ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε ένα εξαιρετικό ματς που σίγουρα μπορεί να γίνει η βάση για τα επόμενα.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, αφού προηγούμενη κορυφαία επίδοση του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ ήταν οι 11. Ο πρώην MVP της Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, βρήκε 9 πόντους από το τρίποντο, εκεί όπου είχε 3/5. Μάλιστα και τα τρία τρίποντα του ήταν catch n' shoot, δηλαδή ο αγαπημένους του τρόπος. Τι' χες Σάσα, τι' χα πάντα. Δίχως ντρίμπλα, την παίρνει και την μπουμπουνάει!

Ο Μάικ Μπράουν τον άφησε στο παρκέ περισσότερα από κάθε άλλο ματς, δηλαδή 24.5 λεπτά και τον εμπιστεύτηκε. Επιπλέον κατέβασε 5 ριμπάουντ, ενώ είχε 4/6 σουτ στην αναμέτρηση. Κερδίζει πόντους ο Σάσα ενόψει των επόμενων παιχνιδιών.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

Sasha Vezenkov delivered his BEST PERFORMANCE for the Kings so far 🤩



13 PTS (NBA CAREER-HIGH)

3/5 3 PT

5 REB

24 MIN (most minutes played this season) pic.twitter.com/MVIpaPayxn