Oι Θάντερ έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες νίκης όταν ο Βασίλιε Μίτσιτς αγωνίζεται.

Ακόμα δεν έχει καθιερωθεί ο Βασίλιε Μίτσιτς στο ΝΒΑ, παλεύοντας να κερδίσει παραπάνω χρόνο συμμετοχής στους Θάντερ. Όμως όταν παίζει, η ομάδα του συνήθως κερδίζει. Η Οκλαχόμα μετρά 6 νίκες και 2 ήττες στα ματς που ο Ντάγκνολτ του δίνει λεπτά στο παρκέ.

Μάλιστα στα 5 τελευταία ματς που έπαιξε ο πρώην MVP του Final Four της Euroleague, οι Θάντερ έκαναν ισάριθμες νίκες. Φέτος ο Σέρβος γκαρντ μετρά 3.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο στα 12.3 λεπτά που αγωνίζεται. Σουτάρει με 37.5% και 36% τρίποντα.

Θα πρέπει να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά, αφού μπροστά του έχει τον ασταμάτητο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, αλλά και τους Γκίντεϊ, Τζο και Ντορτ.

Safe to say that Vasilije Micic boosts the chances of OKC winning 😉



OKC are 6️⃣-2️⃣ when Micic features ✊ pic.twitter.com/qi1FnxXbme