Οι Κινγκς έχουν στο στόχαστρο τον Ζακ ΛαΒίν και ετοιμάζονται να κάνουν τη κίνηση τους.

Οι Κινγκς του Σάσα Βεζένκοβ, του Ντε Άαρον Φοξ και του Ντομάντας Σαμπόνις έχουν υψηλές βλέψεις για φέτος και δεν σταματούν να ψάχνουν τρόπους για να βελτιώσουν το ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, το Σακραμέντο θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγή με επίκεντρο τον Ζακ ΛαΒίν. Ο Λαβιν είχε συμφωνήσει σε τετραετές αξίας 80 εκατ. δολαρίων τον Ιούλη του 2018 με τους Κινγκς, ωστόσο οι Μπουλς μάτσαραν την προσφορά και τον κράτησαν.

Ο ΛαΒίν μετρά 21.3 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ κατά μέσο όρο τη φετινή σεζόν στα 15 ματς που έχει παίξει. Τη σεζόν 2026-27 έχει player option στο συμβόλαιο του, ενώ το καλοκαίρι του 2027 θα είναι unrestricted free agent.

Sacramento will be involved in trade talks for Zach LaVine, according to @ShamsCharania.



LaVine previously agreed to a four-year, $80M offer from the Kings as a RFA in July 2018. But the Bulls matched the offer. pic.twitter.com/yBDZP3QuHt