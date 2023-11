Οι Χιτ πετάνε το τελευταίο διάστημα και ο Ντάνκαν Ρόμπινσον βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση.

Το Μαϊάμι ξεκίνησε νωθρά τη σεζόν στο ΝΒΑ, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει πατήσει για τα καλά το γκάζι. Οι Χιτ μετρούν 7 σερί νίκες, κάτι που σημαίνει πως είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο ΝΒΑ. Κανείς δεν έχει καλύτερο σερί από την ομάδα του Σποέλστρα. Είναι στο 8-4 και φιγουράρουν στο Νο.3 της Ανατολής. Επικράτησαν κατά σειρά των Γουίζαρντς, Λέικερς, Γκρίζλις, Χοκς, Σπερς, Χόρνετς και Νετς.

Σε αυτό το εντυπωσιακό διάστημα, έχει βγει μπροστά και έχει πάρει... φωτιά ένας απρόσμενος ήρωας. Ο λόγος για τον Ντάνκαν Ρόμπινσον . Eιδικότερα στα τρία τελευταία ματς ο σουτέρ του Μαϊάμι κάνει παπάδες.

Είχε 26 πόντους, 6 τρίποντα με τους Νετς, ενώ μέτρησε 18 πόντους με 4 τρίποντα κόντρα στους Χόρνετς. Απέναντι στους Σπερς το κοντέρ έγραψε 26 πόντους με 4 τρίποντα. Σε αυτά τα τρία ματς είχε 51% στα σουτ, 52% στα τρίποντα και 100% βολές. Φοβερός. Πάντως πρώτος σκόρερ των Χιτ είναι ο Χίρο που συνεχίζει να βρίσκεται στα... πιτς, ενώ πολύτιμοι και φέτος είναι οι Μπάτλερ και Αντεμπάγιο.

Duncan Robinson's last 3 games:



26 PTS | 4 3PM | 6 FTM

18 PTS | 4 3PM | 2 FTM

26 PTS | 6 3PM | 4 FTM



Shooting 51/52/100% in that span. pic.twitter.com/KebobYcRXf