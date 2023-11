Ο Αϊζάια Τζο δεν έχασε ούτε ένα τρίποντο στη νίκη των Θάντερ μέσα στην έδρα των Γουόριορς, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους 21 από τους 23 πόντους του.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υπέταξαν μέσα στο Σαν Φρανσίσκο τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος με σκορ 128-109 και έφτασαν την τρίτη σερί νίκη τους ενώ ώθησαν την ομάδα της Χρυσής Ακτής σε πέμπτη συνεχόμενη ήττα.

Ένας από τα βασικά «γρανάζια» της επικράτησης για την ομάδα από την Οκλαχόμα, ήταν ο Αϊζάια Τζο που ολοκλήρωσε το ματς έχοντας συνολικά 23 πόντους και 5 ριμπάουντ. Το αρκετά όμως ιδιαίτερο στατιστικό του είναι ότι οι 21 από αυτούς ήρθαν από τρίποντα, στα οποία μάλιστα είχε ποσοστό ευστοχίας 100%!

Δείτε το βίντεο με τον αγώνα του Αϊζάια Τζο:

Isaiah Joe could NOT miss tonight ‼️



A perfect 7/7 from deep, 23 points and a Thunder W to move to 8-4 🔥 pic.twitter.com/DRTcAi1j5L