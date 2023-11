Έντουαρντς στη Δύση και Εμπίντ στην Ανατολή αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ.

Εντυπωσιακά πράγματα έκαναν στα παρκέ του ΝΒΑ οι Άντονι Έντουαρντς και Τζοέλ Εμπίντ την εβδομάδα που πέρασε. Έτσι αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Ο σταρ των Τίμπεργουλβς είχε 31.3 πόντους, 6.3 ριμπάουντ, 6.8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ οδήγησε τους λύκους σε ρεκόρ 4-0 στο συγκεκριμένο διάστημα. Από την πλευρά του ο ηγέτης των Σίξερς μέτρησε 36.3 πόντους, 12.5 ριμπάουντ, 5 ασίστ ανά παιχνίδι. Η Φιλαδέλφεια πέτυχε 4 νίκες σε 4 ματς, ανεβαίνοντας στη βαθμολογία της Ανατολής.

Οι δυο τους δεν είχαν αντίπαλο και δικαιωματικά απόλαυσαν την διάκριση στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο Jojo ήταν MVP της περσινής σεζόν, ενώ ο Έντουαρντς έχει εκτοξεύσει το παιχνίδι του φέτος.

