Σε κάτι περισσότερο από δύο εβδομάδες, το πρώτο επίσημο μουσείο αφιερωμένο στον ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό.

Στις 25 Νοεμβρίου, το μουσείο το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορία του ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους πρώτους του επισκέπτες.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση το ίδρυμα της οικογένειας του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η στιγμή που ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος αποτελεί πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους, θα αποκτήσει το δικό του μουσείο είναι μόλις λίγες ημέρες μακριά.

Στην περιοχή από την οποία άρχισαν όλα, το Άκρον του Οχάιο, εκεί όπου ο «βασιλιάς» έκανε τα πρώτα του βήματα, όσοι θα επισκέπτονται την περιοχή θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας του ΛεΜπρόν.

Μέσα στους χώρους του μουσείου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να δουν την αναπαράσταση ενός εκ των σπιτιών στα οποία μεγάλωσε ο Τζέιμς αλλά και σπάνια εκθέματα τα οποία δεν έχουν βγει ξανά το «φως» της δημοσιότητας.

Η επίσημη ανακοίνωση του ιδρύματος για το μουσείο:

Opening November 25 inside House Three Thirty... @KingJames' Home Court. The world’s first and only official museum dedicated to the journey and milestones of the kid from Akron! 👑

⁰Who's coming first?! 👀 https://t.co/q1MyL1iQ1K pic.twitter.com/icpuYCJHfs