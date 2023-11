Σενγκούν: Ο... point center των Ρόκετς μοίρασε 12 ασίστ και θύμισε Ολάζουον

Ο Αλπερέν Σενγκούν μοίρασε 12 ασίστ στη νίκη των Ρόκετς επί των Κινγκς και βάδισε στα χνάρια του θρύλου Χακίμ Ολάζουον.

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Αλπερέν Σενγκούν τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Ρόκετς, δείχνοντας ανανεωμένος και βελτιωμένος. Ο Τούρκος σέντερ διαβάζει το παιχνίδι έξοχα και έχει εξελιχθεί σε ένα από τους κορυφαίους ψηλούς πασέρ της λίγκας.

Μάλιστα βρίσκεται στην 12η θέση σε όλη τη λίγκα στον συγκεκριμένο τομέα με 7 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ μιλάμε για τον δεύτερο καλύτερο σέντερ πίσω από τον Γιόκιτς που μοιράζει 8.4.

Η ικανότητα του Σενγκούν στην τελική πάσα φάνηκε και κόντρα στους Κινγκς, εκεί όπου κατάφερε να δώσει 12 ασίστ. Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε τις περισσότερες ασίστ που έχει δώσει ποτέ σέντερ των Ρόκετς. Δηλαδή κοιτάζει στα... μάτια πλέον στον συγκεκριμένο τομέα τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία της ομάδας και κάτοχο δύο πρωταθλήματων, τον Χακίμ Ολάζουον.

