Το Τσε Φλόρες έκανε πρόσφατα coming out ως non binary - τρανς άτομο και μετά την αποκάλυψη του, σφύριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας 6/11 στον αγώνα των Σπερς με τους Ράπτορς.

Οι Ράπτορς ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή, επιστρέφοντας από το -22 στις αρχές της τρίτης περιόδου και επικράτησαν των Σπερς με 116-123 στην παράταση ενώ μεταξύ των τριών διαιτητών της αναμέτρησης στο Σαν Αντόνιο ήταν το Τσε Φλόρες, το πρώτο τρανς μη δυαδικό άτομο διαιτητής στην ιστορία του ΝΒΑ.

Πρόκειται για διαιτητή με μακρά εμπειρία που διανύει τη δεύτερη σεζόν στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, έπειτα από 35 αγώνες στο περσινό πρωτάθλημα ενώ σφύριξε στον πρόσφατο αγώνα των Γουόριορς με τους Θάντερ για το NBA In-Season Tournament.

BREAKING: Che Flores makes history becoming the first openly nonbinary, transgender official in U.S. Sports #NOH8 pic.twitter.com/UWcp03PlLA